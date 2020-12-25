Ирина Безрукова поделилась необычным рецептом «Оливье»

Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась необычным рецептом новогоднего салата. О блюде для вегетарианцев актриса рассказала 29 декабря на своей странице в «Инстаграме».- Прошлый Новый год я праздновала на острове в Бали, в нашей компании были вегетарианцы, - объясняет Ирина. - Я придумала такой вариант салата «Оливье», который понравился абсолютно всем.Обычную колбасу необходимо заменить на соевую или пшеничную, а майонез - на соус из орехов кешью с горчицей и лаймом. Из привычных ингредиентов останется отварная морковь и картофель, а также соленый огурчик и зеленый горошек. По желанию можно добавить зелень (например, кинзу).По словам дончанки, этот салат - легкий и соответствует правилам раздельного питания (без яиц и мясных продуктов).- Готовить его нужно непременно под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»! - пишет Безрукова. - Иначе ничего не получится: еда не будет новогодней.Ирина Безрукова - советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая и общественный деятель. Является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году дончанка получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.