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Ирина Безрукова поделилась необычным рецептом «Оливье»

Ирина Безрукова поделилась необычным рецептом «Оливье»
Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась необычным рецептом новогоднего салата. О блюде для вегетарианцев актриса рассказала 29 декабря на своей странице в «Инстаграме».

- Прошлый Новый год я праздновала на острове в Бали, в нашей компании были вегетарианцы, - объясняет Ирина. - Я придумала такой вариант салата «Оливье», который понравился абсолютно всем.

Обычную колбасу необходимо заменить на соевую или пшеничную, а майонез - на соус из орехов кешью с горчицей и лаймом. Из привычных ингредиентов останется отварная морковь и картофель, а также соленый огурчик и зеленый горошек. По желанию можно добавить зелень (например, кинзу).

По словам дончанки, этот салат - легкий и соответствует правилам раздельного питания (без яиц и мясных продуктов).

- Готовить его нужно непременно под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»! - пишет Безрукова. - Иначе ничего не получится: еда не будет новогодней.

Ирина Безрукова - советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая и общественный деятель. Является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году дончанка получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.

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