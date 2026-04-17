Актер Слава Копейкин снимается в фильме о Басте на Центральном рынке Ростова

Ради сцен фильма о Басте со Славой Копейкиным в главной роли на Центральном рынке Ростова перекрыли вещевые павильоны. Съемки привлекли внимание посетителей рынка. Желающим разрешают последить за процессом, но просят не отвлекать актеров от работы. Из-за перекрытого доступа в павильон попасть на некоторое время стало невозможно.Фильм окунет зрителя в 1990-2000 годы Ростова-на-Дону, когда Баста только начинал свой путь.Актер Слава Копейкин знаком зрителям по роли Валеры Туркина (Турбо) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».