Актёр Семён Фурман признался, что недоволен своей ролью в сериале «Сваты»



Семён Фурман рассказал, что не смотрит сериал «Сваты», в котором снимался несколько лет. Его персонаж — сельский олигарх Евгений Жук, и артист недоволен своей ролью. По словам Фурмана, он не считает её значимой для своей карьеры. Семён снимался в третьем, пятом и шестом сезонах «Сватов».



- У меня такое впечатление, что это не моя роль была. Кажется, что кто-то другой мог бы исполнить её лучше меня, - признался Фурман в эфире программы «Судьба человека». - Я верю, что скоро мне попадётся именно та роль, о которой я так давно мечтаю. Раньше меня всегда приглашали сниматься в кино, где давали роль старого еврея. Я считаю, что это ненормальная работа, когда играешь роль того, кто тебе не нравится.



Актёр добавил, что мечтает сыграть более серьёзную роль, которая позволит ему в полной мере раскрыть свой талант. При этом, как известно, он пока числится в актёрском составе седьмого сезона «Сватов», дата выхода которого пока остаётся загадкой.



Семён Фурман также откровенно рассказал о том, что с раннего детства мать колола ему гормоны, так как переживала из-за размера его мужского достоинства. В связи с этим в 13 лет он уже был похож на взрослого мужчину с бородой и усами. С подросткового возраста у Фурмана появились комплексы, связанные с внешностью. Однако это не помешало ему сделать карьеру актёра — в 35 лет он исполнил свою первую роль в кино. Сегодня на его счету - более 70 картин, но Семён всё равно считает, что до конца не реализовал себя.