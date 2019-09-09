Аккаунт для взрослых: ростовчанка Мария Лиман вернула свою страницу в «Инстаграме»



Мария Лиман рассказала, как ей удалось вернуть свою страницу в «Инстаграме», похищенную злоумышленниками. Как оказалось, главную роль в этой истории сыграл один из поклонников модели из Ростова.



Долгое время поклонникам приходилось быть в неведении из-за невозможности следить за жизнью «девушки Playboy» в соцсетях. Наконец, после длительного перерыва, на странице Марии вновь стали появляться фотографии.

«Хочу выразить благодарность моему подписчику, который вёл переговоры с похитителями, вернул мне страничку обратно с минимальной потерей средств, - рассказала Лиман. - Это настоящий джентльменский поступок. Вот они какие, рыцари 21-го века. И дракона убивать не надо».



Пока девушка не балует подписчиков новыми фотографиями, а публикует старые снимки. Но фолловеры рады и этому.



Напомним, что злоумышленники взломали станицу Марии Лиман. Они удалили все фотографии и потребовали выкуп за возвращение аккаунта.



