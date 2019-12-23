Звезда Playboy Мария Лиман: Перелёт в Ростов обернулся мне потерей слуха



Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман сообщила подписчикам, что ненадолго прилетела домой. Свой пост она по традиции сопроводила эротическим снимком. Красотка снялась на капоте своего «Порша Панамера».



В описании к фото девушка пожаловалась, что авиаперелёт в родной Ростов обошёлся ей довольно дорого.



- Всё-таки летать простуженной — очень опасно, - пишет Лиман. - Для меня это обернулось потерей слуха.



Скорее всего, у Марии начался аэроотит — воспаление среднего уха, которое происходит из-за перепадов давления. Модель написала, что ей предстоит ещё один 12-часовой перелёт. Хоть в России зима выдалась тёплой, Лиман решила встречать Новый год там, где по-настоящему жарко, - на Бали.



В своей публикации красавица не забыла упомянуть о том, что продаёт машину, которую называет исключительно «пупсиком». «Порш» находится в Москве, тогда как сама Мария живёт и учится в Лондоне. За люксовую иномарку она просит порядка девяти миллионов рублей. Ростовчанка признаётся, что иногда удаляет объявление о продаже авто, так как не хочет с ним расставаться. Но, видимо, финансовая сторона вопроса играет главную роль. К тому же машину довольно проблематично перевезти в Англию, так что Марии проще продать «Порш» в России и купить новый автомобиль уже в Лондоне.