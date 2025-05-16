После рабочего дня в пятницу Ростов сковали семибалльные пробки

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В канун выходных пробки в Ростове достигли критической отметки в семь баллов, что фактически парализовало город. По данным "Яндекс.Пробок", почти во всех районах образовались значительные скопления автомобилей.Наиболее напряженная ситуация сложилась в сердце Ростова. В часы пик, когда интенсивность трафика достигает максимума, передвижение крайне затруднено на Ворошиловском и Буденновском проспектах, а также на улицах Красноармейской, Текучева, Максима Горького, на площади Гагарина и проспекте Соколова.Западные районы также оказались в тисках пробок. Затруднения в движении наблюдаются на проспекте Стачки и прилегающих улицах – Малиновского, Еременко, Мадояна и Всесоюзной.В северной части города высокая плотность трафика отмечена на улицах Михаила Нагибина, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева, Нансена, Ленина, Таганрогской, Оганова, Орбитальной, Беляева и Обсерваторной.Восточная часть города также ощутила на себе последствия транспортного коллапса: множество ростовчан застряли в автомобильных заторах на улицах Вятской, Страны Советов, Троллейбусной, Шолохова и Киргизской.