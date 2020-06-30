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Жителей Ростовской области предупредили об экстремальной жаре

Жителей Ростовской области предупредили об экстремальной жаре
Фото: sibdepo.ru
Аномальная жара прогнозируется в ближайшие дни в Ростовской области. Об экстремальных погодных условиях дончан предупредили в гидрометцентре.

В течение дня 4 июля ожидается температура до +37 градусов. Затем в обеденное время 5, 6 и 7 июля термометры покажут +40...+41 градус.

Жителей Ростовской области просят внимательно относиться к своему здоровью и в указанные дни как можно меньше находиться на улице. Следует оставаться в тени, носить головной убор и брать с собой чистую воду.

В связи с сильной жарой сохраняется высокая пожароопасность. Есть риск возгораний на территориях лесов, камышовых зарослей и даже населённых пунктов.

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