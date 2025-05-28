Администрация Ростова забрала на хранение старинные перила из доходного дома Рувинского

Фото: Дондей

Представители администрации Ленинского района в Ростове-на-Дону взяли на ответственное хранение исторические перила из дома Рувинского. Об этом сообщает DonDay.В Ростове общественники стали свидетелями удивительного события: спустя три месяца после пропажи старинные перила «вернулись» в здание по адресу: Шаумяна, 96. Вечером 27 мая сотрудники управляющей компании обнаружили ограждения во дворе дома.Получив эту информацию, градозащитники переместили перила в безопасное место. Но, как оказалось, вернули не все части металлической ограды. Их хватит, чтобы установить только до второго этажа.На следующий день специалисты организации «Донское наследие» приехали на место, чтобы зафиксировать возвращение перил. В то же время представители администрации района забрали перила на хранение до начала реставрации объекта культурного наследия.Напомним, что ситуация вокруг дома Рувинского обсуждается с февраля, когда злоумышленники проникли в здание, являющееся памятником архитектуры, и похитили старинные ограждения. После этого инцидента, благодаря совместным усилиям общественности и городских властей, входы в здание были заблокированы. Однако защитники старины, стремясь найти перила, обратились в правоохранительные органы с заявлением о краже. Тем не менее поиски похищенного не были активизированы, и только спустя три месяца часть перил «самостоятельно» вернулась на место.