Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове вернули похищенные элементы ограждения из доходного дома Рувинского

В Ростове вернули похищенные элементы ограждения из доходного дома Рувинского
В Ростове-на-Дону вернули похищенные элементы ограждения из доходного дома Рувинского. Об этом сообщает издание DonDay.

В середине февраля разгорелся скандал, связанный с металлическими элементами дома по адресу: Шаумяна, 96. Неизвестные лица проникли в здание памятника архитектуры и похитили старинные ограждения. После этого инцидента усилиями активистов и городских властей были приняты меры по ограничению доступа к зданию. Но общественники решили найти перила и обратились в полицию, подав заявление. Но работники полиции не спешили искать пропажу.

Вечером 27 мая произошло настоящее чудо - перила вернули, как рассказала сотрудник УК, которая обнаружила у дома те самые ограждения.

Перила общественники занесли в дом. Неизвестно, когда их установят обратно.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.