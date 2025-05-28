В Ростове вернули похищенные элементы ограждения из доходного дома Рувинского

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону вернули похищенные элементы ограждения из доходного дома Рувинского. Об этом сообщает издание DonDay.В середине февраля разгорелся скандал, связанный с металлическими элементами дома по адресу: Шаумяна, 96. Неизвестные лица проникли в здание памятника архитектуры и похитили старинные ограждения. После этого инцидента усилиями активистов и городских властей были приняты меры по ограничению доступа к зданию. Но общественники решили найти перила и обратились в полицию, подав заявление. Но работники полиции не спешили искать пропажу.Вечером 27 мая произошло настоящее чудо - перила вернули, как рассказала сотрудник УК, которая обнаружила у дома те самые ограждения.Перила общественники занесли в дом. Неизвестно, когда их установят обратно.