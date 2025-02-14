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В Ростове вандалы украли старинные перила в Доходном Доме на Шаумяна

В Ростове вандалы украли старинные перила в Доходном Доме на Шаумяна
В Ростове-на-Дону произошел очередной акт вандализма в историческом центре. В доходном доме Рувинского на Шаумяна, 96 украли старинные перила. Об этом сообщает портал DonDay.

Вероятно, неизвестные проникли поздно ночью в историческое здание и срезали металлическое ограждение. Кто и зачем это сделал, неизвестно. Однако, поскольку трехэтажный дом является объектом культурного наследия, он должен охраняться государством.

Доходный дом был построен в 1907 году. Здание принадлежало купцу Симону Рувинскому.
Фото: Дондей
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