В Ростове вандалы украли старинные перила в Доходном Доме на Шаумяна

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону произошел очередной акт вандализма в историческом центре. В доходном доме Рувинского на Шаумяна, 96 украли старинные перила. Об этом сообщает портал DonDay.Вероятно, неизвестные проникли поздно ночью в историческое здание и срезали металлическое ограждение. Кто и зачем это сделал, неизвестно. Однако, поскольку трехэтажный дом является объектом культурного наследия, он должен охраняться государством.Доходный дом был построен в 1907 году. Здание принадлежало купцу Симону Рувинскому.