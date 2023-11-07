Администрация Ростова ищет кредит на 2 миллиарда рублей
Администрация Ростова ищет крупную сумму денег в кредит. Информация об этом появилась 7 ноября на сайте государственных закупок.
Всего мэрии нужно 2 миллиарда рублей. Мэрия опубликовала три тендера на кредитную линию (займ). Два из них рассчитаны на 600 миллионов рублей каждый, один - на 750 миллионов рублей. Эти деньги планируют тратить на различные нужды администрации в 2023-2025 годах.
К концу 2025 года вернуть придется 2,6 миллиарда. Общая сумма процентов за три года достигнет 650 миллионов рублей.
Ранее Rostov.ru сообщал о провальной попытке регионального министерства финансов взять в кредит 27 миллиардов рублей. К концу срока подачи заявок желающих одолжить денег не нашлось.