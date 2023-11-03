Минфину Ростовской области не дали кредит на 27 миллиардов рублей
Ростовская область не нашла желающих одолжить 27 миллиардов рублей на ближайшие три года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В середине октября региональное министерство финансов опубликовало девять тендеров на займы по три миллиарда рублей. Деньги планировали использовать для нужд области в течение трех лет: 2024, 2025 и 2026 годов.
Максимальная годовая процентная ставка за пользование средствами, которая устроит донское правительство, не должна превышать 15,17%. При условии использования всех денег (27 миллиардов рублей), министерство финансов будет выплачивать 12,2 миллиарда рублей сверху одолженной суммы. То есть, каждая кредитная линия (займ) обернется дополнительными тратами в размере 1,35 миллиарда.
Однако заявок на участие в тендере не подали ни по одному из тендеров. Все девять закупок провалились. Не исключено, что в ближайшее время региональное правительство повторно опубликует их, указав более высокую годовую процентную ставку.