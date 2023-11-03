Минфину Ростовской области не дали кредит на 27 миллиардов рублей

Фото: Rostov.ru.

Ростовская область не нашла желающих одолжить 27 миллиардов рублей на ближайшие три года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.В середине октября региональное министерство финансов опубликовало девять тендеров на займы по три миллиарда рублей. Деньги планировали использовать для нужд области в течение трех лет: 2024, 2025 и 2026 годов.Максимальная годовая процентная ставка за пользование средствами, которая устроит донское правительство, не должна превышать 15,17%. При условии использования всех денег (27 миллиардов рублей), министерство финансов будет выплачивать 12,2 миллиарда рублей сверху одолженной суммы. То есть, каждая кредитная линия (займ) обернется дополнительными тратами в размере 1,35 миллиарда.Однако заявок на участие в тендере не подали ни по одному из тендеров. Все девять закупок провалились. Не исключено, что в ближайшее время региональное правительство повторно опубликует их, указав более высокую годовую процентную ставку.