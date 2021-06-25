16-летняя гандболистка «Ростов-Дона-3» стала лучшим бомбардиром молодежного первенства России

16-летняя Валерия Клишина, которая выступает за ГК «Ростов-Дон-3», стала лучшим бомбардиром молодежного первенства России-20/21. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.За время матчей юной спортсменке удалось забить 396 мячей в ворота соперников, и на этом она не собирается останавливаться. По словам Валерии, следующей ее целью будут 400 и более голов.Девушка рассказала, что самыми напряженными и сложными играми для нее были матчи со «Звездой», однако какого-то конкретного противника из игроков она не выделяет. Перед началом нового сезона Валерия отдыхает и набирается сил, но не забывает о тренировках. Спортсменка занимается бегом и различными упражнениями, чтобы поддерживать себя в форме.