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На спецоперации погиб 19-летний рядовой из Красноярского края

На спецоперации погиб 19-летний рядовой из Красноярского края

В Красноярском крае простятся с 19-летний рядовым, погибшим на спецоперации. Сергей Романов погиб 9 мая в боях за город Изюм. Об этом сообщает gornovosti.ru.

Парень родился и вырос в Минусинске. Он увлекался конькобежным спортом, занимался волейболом и баскетболом. Сергей окончил местную школу в 2020 году и спустя несколько месяцев ушел в армию. Он служил в подмосковном Наро-Фоминске, где и остался на контрактной основе.

Церемония прощания с Сергеем Романовым должна была состояться 2 июня в Минусинске, но из-за непогоды самолет с телом погибшего задержался. О новой дате похорон станет известно позже.
Фото: gornovosti.ru
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