Во время спецоперации погиб 20-летний рядовой из Нижнего Тагила

Фото: соцсети.

Во время спецоперации погиб военный из Нижнего Тагила Свердловской области. 20-летнего Максима Ермоленко проводят в последний путь 25 мая в родном городе.Парень учился в школе № 4, затем – в центре подготовки персонала АО НПК «Уралвагонзавод». Он выучился на фрезеровщика и начал работать в УВЗ. Через несколько месяцев отправился в армию, а после службы подписал контракт.По информации, опубликованной в соцсетях, Ермоленко служил рядовым гвардии. Как сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент. Нижний Тагил», парень погиб 13 мая под Харьковом, выполняя боевое задание. Как именно погиб молодой боец, неизвестно. Для родных подробности гибели стали шокирующими, поэтому они не стали раскрывать все детали.С Максимом простятся 25 мая в Нижнем Тагиле. Родные и близкие проводят героя в последний путь, запомнив его отзывчивым и добрым человеком.