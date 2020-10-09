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Убил и расчленил: ростовчанин предстанет перед судом за расправу над знакомым в Волгограде

Убил и расчленил: ростовчанин предстанет перед судом за расправу над знакомым в Волгограде
Уроженец Ростова убил и расчленил своего знакомого в Волгограде. Об этом 13 октября сообщило СУ СКР Волгоградской области.

По данным следствия, 29-летний ростовчанин вместе с товарищем приехал в Волгоград в поисках работы. Мужчины арендовали жилье в Кировском районе, но трудоустроиться не смогли.

В один из вечеров приятели решили выпить, и между ними произошла бытовая ссора. Вспыливший ростовчанин избил 33-летнего собутыльника до потери сознания, а затем нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил труп знакомого и упаковал части тела в полиэтиленовые пакеты, после чего оставил их на пустыре на берегу Волги. Осознав, что находиться в городе ему небезопасно, мужчина уехал на родину.

Спустя несколько дней местные жители обнаружили пакеты с останками жертвы и обратились в полицию. Как установили следователи, убитым оказался житель Саратова, считавшийся пропавшим без вести последние четыре года.

Подозреваемого задержали 10 августа в городе Шахты.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру района, - сообщили в ведомстве. - Свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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