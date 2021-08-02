В Ростове перед судом предстанет мужчина, обокравший знакомого почти на 14 тысяч рублей

В Ростове будут судить мужчину, который украл у знакомого телефон и деньги со счёта почти на 14 тысяч рублей. Об этом стало известно 4 августа.По данным следствия, предполагаемый преступник выкрал у своего знакомого мобильный телефон. Потом с помощью него злоумышленник забрал 5 400 рублей с чужого лицевого счёта, а использованный телефон подсудимый сдал в ломбард. По оценке правоохранителей, мобильный стоил около 8 тысяч рублей.По информации прокуратуры города Ростова-на-Дону, сейчас мужчина находится под стражей. Его дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.Злоумышленнику грозят сразу две статьи: «Кража» и «Мошенничество». Если его вину получится доказать, предполагаемый преступник может получить до 7 лет тюрьмы.