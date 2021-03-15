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ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта

ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта
ВТБ начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением технологий искусственного интеллекта для действующих и потенциальных клиентов банка. Новая технология позволяет оформлять кредиты без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз, это ускоряет выдачу кредита в несколько раз.

Ожидается, что новый продукт упростит привлечение новых клиентов и позволит нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 млрд рублей в течение трех лет.

- ВТБ обладает уникальной отраслевой экспертизой, мы постоянно анализируем рынок и создаем решения для развития и роста эффективности бизнеса. Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, это позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.

Справочно

ВТБ в рамках реализации технологической трансформации в 2020 году запустил цифровую платформу для кредитования крупных корпоративных клиентов Digital Credit и начал внедрение розничного кредитного конвейера на микросервисной платформе с применением технологий искусственного интеллекта.

Цифровая платформа Digital Credit обеспечивает совместную работу подразделений банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей. Внедрение Digital Credit позволило, в частности, снизить объем рутинных задач для сотрудников за счет исключения ручного переноса данных между системами.

Новый розничный кредитный конвейер в 2022 году позволит ВТБ принимать 95% решений по выдаче кредитов розничным клиентам за 1-3 минуты. Кроме того, с 20% до 5% снизится доля клиентов, которые для получения кредита предоставляют подтверждающую доход и занятость справку.

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