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Нового министра безопасности и противодействия коррупции назначили в Ростовской области

Нового министра безопасности и противодействия коррупции назначили в Ростовской области
В Ростовской области назначили нового министра безопасности и противодействия коррупции. Им стал Сергей Савенков, ему 51 год, он родился в Батайске. Врио губернатора подписал указ о его назначении 25 апреля.

Сергей Савенков теперь будет заниматься борьбой с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Также он будет отвечать за охрану главы региона и контроль за пропускной системой в правительственных зданиях.

Савенков получил образование в Ростовском государственном университете по экономике и в Южном федеральном университете по юриспруденции. Почти 28 лет он служил в органах безопасности.

Ранее эту должность занимал Олег Жеухин, который подал в отставку по собственному желанию.
Фото: Правительство РО
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