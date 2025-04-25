Нового министра безопасности и противодействия коррупции назначили в Ростовской области

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В Ростовской области назначили нового министра безопасности и противодействия коррупции. Им стал Сергей Савенков, ему 51 год, он родился в Батайске. Врио губернатора подписал указ о его назначении 25 апреля.Сергей Савенков теперь будет заниматься борьбой с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Также он будет отвечать за охрану главы региона и контроль за пропускной системой в правительственных зданиях.Савенков получил образование в Ростовском государственном университете по экономике и в Южном федеральном университете по юриспруденции. Почти 28 лет он служил в органах безопасности.Ранее эту должность занимал Олег Жеухин, который подал в отставку по собственному желанию.