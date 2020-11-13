Донские депутаты обсудили способы защиты от интернет-мошенников

Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили вопросы, связанные с мошенничеством в Интернете. В донском парламенте 12 ноября состоялся круглый стол на тему: «Актуальные вопросы совершенствования правоприменительной деятельной практики в сфере предупреждения и профилактики преступлений, совершенных с использованием IT-технологий».По словам председателя комитета по законодательству Заксобрания Ростовской области Александра Косачева, мошенничество с использованием IT-технологий можно совершить в том случае, если злоумышленникам будут известны данные владельцев карт и счетов. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста.- Ни при каких случаях не стоит сообщать эти данные ни по телефону, ни по почте, ни по смс, - подчеркнул народный избранник. - Настоящие сотрудники банков в ходе телефонного разговора никогда не будут запрашивать у своих клиентов какие-либо персональные данные, посколькуим запрещено это делать.Согласно статистике, за последние десять месяцев при помощи IT-технологий было совершено 83,7% краж, что больше на 112,5%, чем за аналогичный период прошлого года. В ходе круглого стола народные избранники отметили, что главная причина роста преступлений с использованием IT-технологий заключается в том, что мошенники каждый раз применяют новые схемы обмана людей, а неосведомленность граждан только играет преступникам на руку.Депутаты донского парламента приняли решение усилить работу в сфере совершенствования правоприменительной деятельной практики в сфере предупреждения и профилактики преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В свою очередь представители правоохранительных органов и банковских организаций заявили о готовности предоставить гражданам нужную информацию о способах защиты от интернет-мошенников. Эту информацию депутаты должны продвигать в социальных сетях и на личных приемах с людьми.