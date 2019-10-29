В Ростовской области сотрудники ГИБДД незаконно «амнистировали» нарушителей

В Кагальницком районе Ростовской области сотрудники ГИБДД не привлекли к ответственности нарушителей. Они незаконно «амнистировали» водителей, которые, несмотря на запрет, садились за руль.



С начала 2019 года выявили 15 таких случаев. Автомобилисты были лишены прав, однако всё равно садились за руль в состоянии опьянения. При этом сотрудники ГИБДД отпускали их и не возбуждали в отношении нарушителей административные дела.



- Для устранения выявленных нарушений прокурор Кагальницкого района внёс представление начальнику территориального отдела полиции, - прокомментировал прокурор Кагальницкого района младший советник юстиции Александр Коростылёв. - Поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.