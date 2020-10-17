В Ростовской области спасатели снова прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

На Дону в течении трёх дней сохраниться чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в городском ГО и ЧС.В период с 19 по 21 октября на большей части территории Ростовской области, в том числе в городе Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.Дончанам стоит с особой внимательностью и осторожностью обращаться с огнём и очагами возгорания, такими как непотушенные окурки и спички. Следует отказаться от разведения костров на природе.Кроме того, спасатели предупредили об усилении ветра до 20–22 метров в секунду, из-за чего вероятность пожаров только увеличивается. Возможны падения деревьев и плохо закрепленных конструкций.Напомним, что пожары в сочетании с сильным ветром в этом сентябре уничтожили не один десяток гектаров земли Ростовской области, в том числе леса.