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В Ростовской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Ростовской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Пожарным удалось вызволить мужчину из горящей квартиры в Ростовской области. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском 8 сентября. Примерно в 18:30 загорелась квартира в многоэтажке на улице Зенитчиков.

Как пояснили в противопожарной службе Ростовской области, к моменту прибытия спасателей существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

В доме на момент ЧП находились 45 человек, включая шестерых детей. Пожарным удалось спасти 62-летнего мужчину, в квартире которого пылал огонь. Его передали сотрудникам скорой помощи.

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