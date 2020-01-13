В Ростове задержали грабителей, забравших сумку у посетителя кафе



В Ростове задержали двух мужчин по подозрению в грабеже. О происшествии 15 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Случай произошёл в Первомайском районе города. Приятели, отдыхая в кафе, приметили у одного из посетителей сумку. Один из них схватил её, другой тем временем держал для него открытой входную дверь. Злоумышленники скрылись.



Потерпевший рассказал обо всём полиции, и вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 30-летний и 25-летний молодые люди, ранее судимые за кражу. В отношении них возбудили дело по статье «Грабёж». Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.