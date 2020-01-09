В Ростове задержали мужчин, избивших знакомого



Двух мужчин, напавших на знакомого, задержали в Ростове-на-Дону. Оба ранее были судимы. Сейчас они находятся под стражей.



Происшествие случилось 11 января в Ленининской районе города. Трое приятелей распивали спиртное, и в какой-то момент между ними завязался конфликт. Двое мужчин избили товарища, забрали у него мобильный телефон и личные вещи. После этого они скрылись.



Пострадавший позвонил в полицию и рассказал и случившемся. Подозреваемых сразу задержали. Ими оказались 38-летний и 49-летний ростовчане. Один из них был ранее судим за разбой и кражу, другой — за нарушение правил дорожного движения.



- В ходе досмотра правоохранители обнаружили украденный телефон у одного из задержанных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если их вину докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы.