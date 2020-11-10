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В Ростове из-за бесхозного рюкзака оцепили парикмахерскую на Добровольского

В Ростове из-за бесхозного рюкзака оцепили парикмахерскую на Добровольского
В Ростове-на-Дону бесхозный рюкзак стал причиной оцепления на улице Добровольского. Происшествие случилось 10 ноября примерно в 18:15 на углу возле местной парикмахерской.

Жители донской столицы, заметив на улице бесхозный рюкзак, сразу обратились в единую службу спасения. К месту находки была направлена поисково-спасательная служба.

- Объект обследован, подозрение на взрывоопасный предмет не подтвердилось, - сообщают в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.

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