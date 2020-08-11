В Ростове-на-Дону остановку оцепили из-за обнаруженного бесхозного рюкзака
Остановку в донской столице оцепили после обнаружения бесхозного рюкзака. Об этом сообщает DonDay.ru, со ссылкой на собственный источник.
Происшествие случилось 12 августа около 23:00 на пересечении проспекта Чехова и улицы Большой Садовой. На остановке возле городской поликлиники №10 прохожие обнаружили бесхозный рюкзак. Они сразу вызвали на место правоохранителей.
Участок пришлось огородить лентой до выяснения обстоятельств. На месте дежурят спасатели и полицейские, которые ожидают специально обученных собак. После этого они проведут осмотр подозрительного предмета.