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В Ростове-на-Дону остановку оцепили из-за обнаруженного бесхозного рюкзака

В Ростове-на-Дону остановку оцепили из-за обнаруженного бесхозного рюкзака
Остановку в донской столице оцепили после обнаружения бесхозного рюкзака. Об этом сообщает DonDay.ru, со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось 12 августа около 23:00 на пересечении проспекта Чехова и улицы Большой Садовой. На остановке возле городской поликлиники №10 прохожие обнаружили бесхозный рюкзак. Они сразу вызвали на место правоохранителей.

Участок пришлось огородить лентой до выяснения обстоятельств. На месте дежурят спасатели и полицейские, которые ожидают специально обученных собак. После этого они проведут осмотр подозрительного предмета.

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