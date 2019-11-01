Центр Ростова эвакуировали из-за бесхозного рюкзака



Из-за бесхозного рюкзака пришлось эвакуировать центр Ростова-на-Дону. Происшествие случилось утром 3 ноября на улице Города Волос, сообщает городское управление ГО и ЧС.



Жители домов обратили внимание на рюкзак, который продолжительное время лежал на земле. Он не был пустым, поэтому ростовчане решили вызвать на место специалистов, чтобы убедиться, что подозрительный предмет не опасен.



На место выехали спасатели, которые оцепили территорию и проверили находку, представляющую опасность.



- К счастью, в рюкзаке взрывоопасных предметов не оказалось, - уточнили в ведомстве.