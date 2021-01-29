В Ростове автомобилистам запретят останавливаться на улице Благодатной
В Ростове введут запрет на остановку автомобилистов на улице Благодатной. Нововведение начнет действовать с 11 февраля на участке от дома № 168/2 до дома № 170А с северной и южной сторон.
Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, это необходимо для улучшения пропускной способности сети.
Напомним, с 17 февраля по 30 апреля ограничат проезд на участках улицы Мурлычева из-за капитального ремонта водопровода. А с 18 февраля по 30 августа нельзя будет проехать по правой стороне на проспекте Ленина.