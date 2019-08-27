В Новочеркасске поезд насмерть сбил парня



Молодой человек погиб под колёсами поезда в Новочеркасске. Об инциденте, произошедшем на улице Герцена, сообщает DonDay Новочеркасск. Трагедия случилась 25 августа около 18:30.



По неизвестным причинам, 26-летний парень вышел на участок железной дороги, который проходит под мостом. Машинист движущегося состава не успел затормозить и сбил его. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.



Сейчас правоохранители проводят проверку по факту трагедии. Все обстоятельства уточняются.