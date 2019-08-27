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В Новочеркасске поезд насмерть сбил парня

В Новочеркасске поезд насмерть сбил парня
Молодой человек погиб под колёсами поезда в Новочеркасске. Об инциденте, произошедшем на улице Герцена, сообщает DonDay Новочеркасск. Трагедия случилась 25 августа около 18:30.

По неизвестным причинам, 26-летний парень вышел на участок железной дороги, который проходит под мостом. Машинист движущегося состава не успел затормозить и сбил его. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту трагедии. Все обстоятельства уточняются.

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