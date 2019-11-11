В Ростовской области поезд насмерть сбил парня



Грузовой поезд насмерть сбил молодого человека в Ростовской области. Несчастный случай произошёл 12 ноября около 17:30 в Новочеркасске.



По предварительным данным, 28-летний парень хотел перебежать железнодорожные пути. Он стал переходить рельсы прямо перед движущимся составом. Увидев пешехода, машинист экстренно затормозил. К несчастью, расстояние оказалось слишком маленьким, и поезд сбил молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.



- Следователи начали процессуальную проверку по данному факту, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.