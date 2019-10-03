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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области. Происшествие случилось на перегоне Каменоломни — Персиановка. Сообщение об инциденте поступило 5 октября около 23 часов.

Грузовой состав сбил 64-летнего мужчину, сообщает собственный источник Rostov.ru. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как он оказался на железной дороге в столь поздний час — неизвестно.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следователи начали проверку по данному факту. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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