Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области



Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области. Происшествие случилось на перегоне Каменоломни — Персиановка. Сообщение об инциденте поступило 5 октября около 23 часов.



Грузовой состав сбил 64-летнего мужчину, сообщает собственный источник Rostov.ru. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как он оказался на железной дороге в столь поздний час — неизвестно.



На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следователи начали проверку по данному факту. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.