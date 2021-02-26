Ростовчане могут оплатить за обучение без комиссии в ВТБ Онлайн

ВТБ заключил соглашения с крупнейшими высшими учебными заведениями Ростовской области. Теперь жителям региона доступна оплата услуг ДГТУ, РостГМУ и ИУБиП через дистанционные каналы обслуживания банка.В рамках подписанных соглашений ростовчане могут оплатить услуги вузов посредством мобильного банка со счета, открытого в ВТБ. Сервис круглосуточно доступен онлайн и не требует посещения офиса, что особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации.При этом для частных лиц, которые не являются клиентами ВТБ, есть возможность оплатить за обучение во всей банкоматной сети. Устройства принимают карты любых финансовых организаций и наличные средства.Для совершения оплаты в ВТБ Онлайн или в любом устройстве самообслуживания банка необходимо зайти в раздел «Платежи» и найти нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию. Если на квитанции имеется QR-код, то потребуется только считать информацию камерой мобильного телефона. Держатели зарплатных карт ВТБ могут произвести оплату без комиссии*, во всех остальных случаях она составляет 0,5% от суммы транзакции.«Развитие онлайн-сервисов является одной из наших приоритетных задач. При этом важно, чтобы жители Дона могли пользоваться всеми возможными опциями мобильного и интернет-банка. В течение прошлого года мы укрепляли сотрудничество с региональными поставщиками коммунальных услуг, увеличивали их присутствие в ВТБ Онлайн. А сегодня достигнуты договоренности с ведущими образовательными учреждениями, которые позволят производить платежи за обучение одним нажатием клавиши, не выходя из дома и без каких-либо очередей. Список партнеров постоянно пополняется», - резюмировал Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области.В ближайших планах перечень образовательных учреждений в регионе расширится. К партнерской программе ВТБ будут подключены ЮФУ, РГУПС, РГУП, РИНХ, РАНХиГС и НПИ.