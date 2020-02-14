Протеиновые мини-батончики Herbalife Nutrition - альтернатива привычным высококалорийным десертам
Компания Herbalife Nutrition представляет новинку – десертные Протеиновые мини-батончики (Protein Bites) для тех, кто не представляет свою жизнь без сладкого. Они представлены в двух вкусах: лимон в хрустящей карамели и ваниль в хрустящей карамели.
В одном мини-батончике содержится 4 гр. белка и всего 65 ккал , то есть в 4 раза больше протеина и на 30% меньше калорий, чем в классических конфетах. Это прекрасный выбор для полдника или чаепития после обеда или ужина. Индивидуальная упаковка каждого батончика позволяет их с удобством носить с собой, чтобы всегда иметь батончик под рукой и не покупать вредные булочки и шоколадки.
Протеиновые мини-батончики – продукт функционального питания, который выполняет одновременно две задачи: делает рацион более сбалансированным, обеспечивая организм дополнительной порцией белка, и способствует комфортному контролю веса без отказа от десерта.
Преимущества нового продукта:
• Не содержит ГМО, консервантов и транс-жиров;
• На 27% состоит из белка;
• Всего 65 ккал в 1 шт.;
• Производится в Германии;
• Сертификат качества IFS
Функциональность нового продукта подтверждает диетолог, член Международной ассоциации изучения ожирения Вячеслав Захаров:
«Наши основные приемы пищи часто состоят из белковых продуктов и сложных углеводов, которые содержатся в бобовых, зерновых, макаронах и черном хлебе. Белки и углеводы имеют сложную химическую структуру, они долго расщепляются и сигнал о насыщении поступает в головной мозг в течение 20-25 минут. Поэтому сразу после окончания трапезы мы можем не чувствовать сытость и рискуем переесть. Простые углеводы, которые содержатся в конфетах и сдобной выпечке, моментально достигают центра насыщения, но этот эффект длится всего 20-25 минут. Поэтому самая действенная тактика - это завершать свой основной прием десертом, чтобы моментально утолить чувство голода, пока эффект от основного блюда еще не достигнут.
Еда – это не только источник энергии, она также приносит удовольствие. Сладкое должно присутствовать в нашем рационе как профилактика диетического напряжения. Только необходимо выбирать сладости с правильным соотношением БЖУ и низкой калорийностью».
В рамках поддержки нового продукта шеф-повар бренда Артем Лосев и амбассадоры Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной запустят Instagram-флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Для участия нужно подписаться на @slim.format аккаунт, сделать фотографию с любимым человеком, написать о ваших отношениях и выложить у себя с хэштегами #делюсьдесертом и #мини_батончик. Приз для победителей — 2 пары Apple Watch.