Протеиновые мини-батончики Herbalife Nutrition - альтернатива привычным высококалорийным десертам



Компания Herbalife Nutrition представляет новинку – десертные Протеиновые мини-батончики (Protein Bites) для тех, кто не представляет свою жизнь без сладкого. Они представлены в двух вкусах: лимон в хрустящей карамели и ваниль в хрустящей карамели.



В одном мини-батончике содержится 4 гр. белка и всего 65 ккал , то есть в 4 раза больше протеина и на 30% меньше калорий, чем в классических конфетах. Это прекрасный выбор для полдника или чаепития после обеда или ужина. Индивидуальная упаковка каждого батончика позволяет их с удобством носить с собой, чтобы всегда иметь батончик под рукой и не покупать вредные булочки и шоколадки.

Протеиновые мини-батончики – продукт функционального питания, который выполняет одновременно две задачи: делает рацион более сбалансированным, обеспечивая организм дополнительной порцией белка, и способствует комфортному контролю веса без отказа от десерта.











Преимущества нового продукта:

• Не содержит ГМО, консервантов и транс-жиров;

• На 27% состоит из белка;

• Всего 65 ккал в 1 шт.;

• Производится в Германии;

• Сертификат качества IFS