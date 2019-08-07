На Красноармейской в Ростове ограничат движение транспорта и пешеходов



В Ростове на улице Красноармейской ограничат движение для транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.



Ограничение вводится из-за строительных работ по адресу: ул. Красноармейская, 66. Для транспорта закроют правую полосу движения, а для пешеходов – тротуар.



Действовать ограничение будет с 28 августа по 31 декабря.



Напомним, на этот же период ограничение вводится на перекрёстке улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова, а также на улице Еременко, 100. Схема движения меняется в связи со строительством дороги по улице Еляна.