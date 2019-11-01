На двух улицах Ростова ограничат скорость движения



В Ростове-на-Дону ограничат скорость движения на двух улицах. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.



Автомобилистам запретят ездить быстрее 40 километров в час в переулке Сальском, между домами №№ 119 и 93, а также в переулке Братском, на участке от Черепахина до Народного Ополчения. Ограничения начнут действовать 30 ноября.