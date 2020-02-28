«Единая Россия» вместе с людьми определит кандидатов на выборы в Ростовской области



«Единая Россия» начинает прием документов для участия в предварительном голосовании, которое позволит партии вместе с жителями Ростовской области определить кандидатов на выборах в 2020 году.



В 2020 году в Ростовской области пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по двум одномандатным избирательным округам (Каменск-Шахтинскому и Целинскому), выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы и ряда городских дум, несколько избирательных кампаний по довыборам депутатов в представительные органы муниципальных образований. Подготовку к предварительному голосованию будет осуществлять региональный и местный оргкомитеты, рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



«Всего замещается 221 депутатский мандат. Своих кандидатов на эти выборы «Единая Россия» определит открыто и вместе с людьми. Для этого партия проводит предварительное голосование», - подчеркнул Александр Ищенко.



Прием документов для участия в предварительном голосовании начался в марте и продлится до 5 мая. В числе требований к участникам - отсутствие судимости и активов за рубежом.



«Кандидат предварительного голосования может не состоять в рядах «Единой России» и быть беспартийным. Мы приветствуем готовность предлагать содержательные, конструктивные идеи для развития Ростовской области, ее городов, районов и поселений. Мы также ждем от претендентов инициативы по реализации задач послания президента Федеральному Собранию. Кандидатам предстоит встречаться с избирателями, изучать актуальные вопросы территорий, защищать на публичных дебатах свою позицию», - подчеркнул Александр Ищенко.



Секретарь регионального отделения выразил надежду на интерес молодежи к предварительному голосованию: «Для тех, кто делает первые шаги в политике или общественной деятельности, действует образовательный проект «ПолитСтартап». Он помогает обрести полезные навыки, пройти определенную подготовку, получить советы опытных наставников. В настоящий момент Ростовская область – лидер по числу зарегистрированных на проекте: наш регион представляют уже более 200 молодых жителей Дона».



Открытое предварительное голосование «Единой России» пройдет в Ростовской области 31 мая, добавил Александр Ищенко. «В территориях, где предстоят осенние выборы, в этот день откроются счетные участки, где каждый житель сможет проголосовать за наиболее достойного кандидата». По результатам голосования людей состоится последующее выдвижение кандидатов от партии на выборы, заключил секретарь регионального отделения.



Как рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, кандидаты смогут агитировать за себя сразу после регистрации и до 30 мая. Он призвал к соблюдению легитимности процедуры. «Нельзя допускать решений, которые могут противоречить основополагающим принципам открытости предварительного голосования. Нельзя допускать конфликтов и тем более публичных скандалов. Все спорные вопросы должны обсуждаться открыто и на законных основаниях», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии.