Более 200 тысяч человек за первые сутки приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по всей стране, чтобы определить кандидатов на грядущие выборы. В Ростове-на-Дону избиратели голосуют за будущих выдвиженцев в городскую думу.Предварительное голосование началось в полночь 25 мая. Уже за первые сутки в нём приняли участие более 200 тысяч человек. Информационная система на данный момент обрабатывает 800 голосов в минуту, что является максимальной мощностью. С такой нагрузкой система отлично справляется.Примерно через семь часов после старта начались небольшие перебои из-за DDoS – хакерской атаки на вычислительную систему, с помощью которой была предпринята попытка вывести её из строя. Однако специалисты были готовы к таким трудностям и быстро справились с неполадками.Добавим, что «Единая Россия» - единственная в России партия, которая уже много лет использует механизм предварительного голосования. На этом этапе идёт отбор будущих выдвиженцев на основе мнения жителей страны. В этом году из-за пандемии голосование проходит в онлайн-формате. С 25 по 31 мая жители Ростова-на-Дону определяют кандидатов в депутаты гордумы от партии.Донской политолог Александр Джадов отметил, что голосование на интернет-платформе сделало процесс знакомства с будущими народными избранниками более удобным. К тому же это помогло сохранить у людей, находящихся на самоизоляции, интерес к сфере политики.