МФК «Ростов» уступил оппоненту из Липецка

Фото: Алексей Бойко.

Идущий в подвале турнирной таблицы липецкий клуб преподнёс неприятный сюрприз ростовчанам – «чёрно-зелёные» обыграли собравшийся на повышение «Ростов».В первой части встречи игра была равная. Ростовчане открыли счёт усилиями Андрея Поглазова, но липчане сравняли счёт – Илья Андреев, 1:1. Во втором тайме гости сыграли острее. «ЛКС» забил четыре мяча, а «Ростов» смог ответить только двумя голами Алексея Скрябина. Итог – болезненное поражение ростовчан от аутсайдера, 3:5.В остальных встречах дня в западной конференции Высшей Лиги «Сибиряк» (Новосибирск) разошёлся миром с «Зарёй» (Якутск) - 5:5, «Спартак» (Донецк) был сильнее «Голден Игл» (Ставрополь) - 2:1, «Саратов-Волга» победил в гостях «Факел-ГТС» (Сургут) - 6:4, «Норман» (Нижний Новгород) превзошёл «Поморье» (Архангельск) - 5:1, а «Газпром Югра-Д» переиграл «Новую Генерацию-Д» (Сыктывкар) - 6:3.В таблице «регулярки» МФК «Ростов» идёт на 5-м месте из 14. Очередная игра для подопечных Густаво намечена на 24 декабря, когда предстоит сыграть в гостях с «Саратовом-Волгой».