МФК «Ростов» уступил «Заре»

Фото: МФК «Ростов»

Игра против якутского клуба проходила в Подмосковье. Ростовчане ни в чём не уступали в первом тайме, но не смогли угнаться за соперником во второй части вечера.Уже на 4-й минуте матча «якуты» открыли счёт. Южане ответили двумя мячами от Андрея Бастрикова и Алексея Кротова. Но к перерыву «Заря» забила ещё два и ушла на отдых, ведя в счёте - 3:2. Во второй части поединка ростовчане забили два гола (Алексей Кротов и бразилец Филипе), но соперник провёл сразу четыре. В итоге ростовчане терпят поражение со счётом 4:7.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «КПРФ-2» (Москва) разгромила «Новую Генерацию-Д» (Сыктывкар) - 7:2, «Саратов-Волга» и «Газпром-Югра-Д» (Юнорск) сыграли вничью - 7:7, «Сибиряк» (Новосибирск) одолел в гостях «Поморье» (Архангельск) - 5:3, а «Спартак» (Донецк) превзошёл на выезде «ЛКС» (Липецк) - 4:3.Свой очередной матч МФК «Ростов» сыграет 11 декабря дома против «ЛКС».