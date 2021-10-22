МФК «Ростов» уступил «Сибиряку»

После крупного поражения в прошлом туре от донецкого «Спартака» подшефные Густаво нуждались в выигрыше прежде всего с точки зрения психологии. Но не сложилось.В первом тайме ростовчане смотрелись интереснее – «жёлто-чёрные» острее атаковали, более дисциплинированно и цепко защищались. Путрус Васильев забил на 12-й минуте игры. До перерыва забитых мячей пока не было.Во второй половине встречи игра была сухой и скучноватой. Лишь после 40-й минуты пошла активная фаза. Сначала Вячеслав Белянский забил второй гол «Ростова». Далее был автогол Павла Сучилина, 2:1.На 47-й минуте «Сибиряк» сравнивает счёт, а на последней вырывает победу (Сергей Покотыло), 2:3.В остальных матчах тура Высшей Лиги ставропольский «Голден Игл» обыграл дома якутскую «Зарю» - 3:1, донецкий «Спартак» был сильнее нижегородского «Нормана» - 4:3, «Саратов-Волга» превзошёл архангельское «Поморье» - 6:4, сургутский «Факел-ГТС» разошёлся миром с московским «КПРФ-2» - 3:3, «Новая Генерация-Д» победила липецкий «ЛКС» - 3:2, а московский «Спартак» разгромил на выезде «Газром Югру-Д» - 4:0.