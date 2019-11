Борьба со стрессом за красоту и здоровье





«Все болезни от нервов» – такую фразу мы слышим почти каждый день, а исследования в области медицины подтверждают – очень многие проблемы с самочувствием могут быть спровоцированы стрессом.







Итак, что такое стресс? Наша нервная система очень быстро реагирует на внешние раздражители и приводит организм в состояние боевой готовности: учащается сердечный ритм, растет кровяное давление, потовые железы работают активнее, может появиться временная энергичность, все это относится к инстинктивной реакции «бей или беги», присущей многим организмам на нашей планете, потому что именно она позволяет выжить в диких условиях. Это острый стресс - неприятный, но здоровый ответ тела на раздражители и опасность. Но есть и хронический стресс, при котором эти реакции повторяются регулярно в течение долгого времени. Из-за того, что организм постоянно находится в таком состоянии, иммунитет падает и появляется хроническая усталость. Гормон стресса кортизол, активно вырабатывающийся в этот период, негативно влияет на координацию суточного ритма, поэтому стресс очень часто сопряжён с проблемами со сном.



В жизни современного человека существует множество триггеров хронического стресса, на которые нельзя повлиять. Тем не менее, в руках каждого есть способы улучшить качество своей жизни. Итак, в борьбе со стрессом эксперты советуют:



Сохранять позитивный настрой







Конечно же, этот совет из категории «сказать легко». Однако есть одна важная установка для борьбы со стрессом: стараться меньше внимания уделять вещам, которые вы не можете изменить и больше концентрироваться на том, что можете сделать. Это поможет и сохранить равновесие, и повысить продуктивность.



Увеличить повседневную физическую активность и тренироваться



Спорт считается одним из способов снять психологическое напряжение. С одной стороны, он отвлекает и помогает мысленно переключиться. С другой, влияет на уровень кортизола. Результаты научной работы, опубликованной в спортивном журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition говорят о том, что в первые минуты физических нагрузок уровень кортизола сначала повышается, затем падает практически вдвое и сохраняется неизменным в течение 45-50 минут.



Физическая активность не сводится к посещению зала. Чтобы спорт не стал дополнительным источником стресса, а помогал от него избавиться, нужно найти занятие по душе, будь то футбол, бег на свежем воздухе или пилатес, подойдут также танцы и хатха-йога.



Чтобы спорт пошел на пользу, и не возникло перетренированности, нужно давать организму время и энергию для восстановления. Эксперт по фитнесу Herbalife Nutrition (Гербалайф Нутришн) Павел Сыроежкин комментирует:

«Последний прием пищи следует поставить за полтора-два часа до тренировки, во время нее – пить много жидкости. Непосредственно после тренировки важно полностью закрыть потребность перетруженных мышц в полезных веществах, дабы обеспечить их восстановление и рост».



Через 30 минут после невысоких нагрузок, нужно устроить высокобелковый перекус, например, съесть протеиновый батончик или творог с орехами. Для тех, кто активно тренируется, включая силовые нагрузки, эксперт советует коктейль Восстановление Силы. Этот продукт сбалансированного питания для спортсменов содержит одновременно сывороточный и козеиновый белки, которые легко усваиваются и становятся строительным материалом для мышц, а витамины группы В и железо в составе помогают распределиться всем нутриентам быстро по всему организму.



Соблюдая эти простые правила восстановления, вы получите от спорта только лучшее – здоровье тело, энергию и стрессоустойчивость.



Выделять время для себя







Наверное, самый приятный пункт в чек-листе – свободное время. Будет достаточно хотя бы часа в день и половины дня в неделю. Вы могли заметить, что какое-то время назад все блоги, литература по саморазвитию и тренинги учили гнаться за эффективностью. Но в последнее время стало понятно, что без «quality time» этой эффективности не добиться. Этому есть свежее практическое доказательство: японский офис Microsoft сократил рабочую неделю до 4 дней, и производительность труда его сотрудников выросла до 40%. Нам, кончено же, далеко до сокращения трудовой недели. Но согласитесь, что не так сложно позволить себе провести время с близкими, не отвлекаясь на телефон, или встать пораньше, пока в доме тихо, и почитать книгу за чашкой чая или провести домашние SPA-процедуры.



Скорректировать питание







Такие эмоции, как волнение, напряжение, раздражение у многих вызывают невротичное чувство голода. Это привычка заложена в детстве, ведь, когда маленький ребенок плачет, родители, вероятнее всего его покормят, не разбираясь в точных причинах беспокойства. Затем, у уже подросшего человека любой дискомфорт начинает провоцировать аппетит, а еда, особенно жирная и сладкая, дарит ощущение безопасности и покоя. Правда, ненадолго, а вот последствий частых перееданий в виде жировых отложений не избежать.



Однако можно действительно снизить воздействие стресса с помощью еды, а именно, сбалансировав свой ежедневный рацион. Следите за тем, чтобы его 30% составлял белок, который снижает уровень кортизола в крови, а значит, и стрессовое состояние. Белок содержится не только в рыбе, мясе и упомянутых выше функциональных продуктах, его также можно найти в бобовых, орехах, сыре и яйцах, функциональных продуктах питания в достаточном количестве. Также нужны продукты с содержанием жирных кислот Омега-3 (рыба), они поддерживают в норме кровяное давление, не давая ему сильно подскочить во время стрессовых состояний.