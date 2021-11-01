Александр Ищенко и волонтеры «ЕР» поздравили с Днем народного единства угощениями медиков «красной» зоны

Фото: «ЕР».

Депутаты Госдумы и донского парламента, местные отделения «ЕР» и волонтеры партии с этого дня поздравляют медиков «красной» зоны с Днем народного единства. Коллектив моноинфекционного госпиталя № 2 на базе ЦГБ сегодня посетили секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко и активисты волонтерского центра.Добровольцы доставили в госпиталь 300 больших пирогов с сытной и сладкой начинкой и 500 литров фруктового сока.Александр Ищенко отметил, что в период пандемии День народного единства приобрел новый контекст. Спикер донского парламента напомнил, что изначально в этот день праздновали объединение народа в 1612 году. Тогда общими усилиями удалось освободить от иностранных захватчиков столицу нашей Родины - Москву. Теперь люди объединяются в борьбе против COVID-19.- Нашу мирную жизнь атакует другой захватчик – коронавирусная инфекция. Самой главной армией, которая ему противостоит, являются врачи, - пояснил секретарь регионального отделения «Единой России». - В нашей стране всегда была традиция оказывать внимание тем, кто защищает страну.Врачи оценили внимание волонтеров. По словам лечащего врача госпиталя Маргариты Аджигитовой, работающей в больнице с первых дней пандемии, такая поддержка придает новые силы для борьбы с коронавирусом.- Мы очень рассчитываем, что в праздничный день страна еще больше сплотится. И единение выразится в соблюдении мер эпидбезопасности, в том, что люди будут беречь свое здоровье и здоровье окружающих, - подытожила она.Пироги, соки, фрукты, чай и кофе развозят по всем госпиталям Ростовской области, в которых лечат пациентов с COVID-19. Депутаты и волонтеры благодарят медиков за героический труд и поздравляют с Днем народного единства.Впервые подобную акцию «Единая Россия» организовала в 2020 году. С тех пор партийцы не раз передавали коллективам донских госпиталей продуктовые и чайные наборы, питьевую воду и СИЗы (средства индивидуальной защиты).Напомним, ранее донские единороссы объявили о перезапуске работы своего волонтерского центра в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.