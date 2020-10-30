В День народного единства ростовчан ожидает прохладная пасмурная погода

В День народного единства в Ростове будет прохладная и облачная погода. Об этом 3 ноября сообщило Ростовское отделение гидрометцентра.Во вторник, 3 ноября, в течение дня ожидается дождь. Однако к вечеру непогода утихнет. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, но дождей уже не предвидится.В праздничный день, 4 ноября, синоптики прогнозируют прохладную погоду без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью опустится до +6. К вечеру сила порывов северо-восточного ветра уменьшится с пяти до четырех метров в секунду.Напомним, 4 ноября в России празднуют День народного единства. В 1612 году воины народного ополчения под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободили Москву от польских интервентов, взяв штурмом Китай-город. Воины продемонстрировали не только образец героизма, но и сплоченности народа, независимо от вероисповедания, положения в обществе и происхождения. В России День народного единства считается выходным.