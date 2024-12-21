Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Звуки взрывов напугали жителей Таганрога

Звуки взрывов напугали жителей Таганрога
Звуки взрывов напугали жителей Таганрога 21 декабря. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, грохот раздался около полуночи. Его было слышно в разных районах города.

Сотрудники специализированных служб не давали никаких комментариев по этому поводу.
Фото для иллюстрации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.