Жителя Ростовской области осудили за убийство знакомого вентилятором

В Ростовской области вынесли приговор 30-летнему мужчине за жестокое убийство приятеля.Преступление произошло в июле 2016 года в хуторе Волченском Каменского района. Местный житель распивал с 67-летним знакомым спиртное в своём доме. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Хозяин схватил металлический вентилятор и несколько раз ударил им гостя. Затем он стал душить приятеля шнуром. Мужчина скончался от полученных травм на месте преступления.Чтобы скрыть преступление, дончанин закопал тело знакомого на своём участке, после чего угнал его автомобиль.Когда преступление вскрылось, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».- Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.