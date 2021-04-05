Нанес более 100 ударов: в Таганроге осудили мужчину за жестокое убийство товарища

Таганрогский городской суд вынес приговор 33-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве товарища. Приговор вынесли 6 апреля.Происшествие случилось в ноябре 2020 года. В одной из квартир многоэтажки на улице Лизы Чайкиной приятели распивали алкоголь. В какой-то момент собутыльники начали ссориться. Почувствовав превосходство в силе, один из них набросился на другого с кулаками. Он жестоко избивал мужчину до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. По заключению судмедэкспертов, в общей сложности пострадавший получил более 150 ударов. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте происшествия, а его приятель стал главным подозреваемым в убийстве.В суде доказали его вину, приговорив его к 10 годам в колонии строгого режима. Оказалось, что мужчина уже имел судимость за хищение имущества. В тот раз он отделался условным сроком.