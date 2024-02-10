Жители Шахт остались без света из-за аварии на электросетях

Фото: Ростов ру.

Жители Шахт из-за аварии на электросетях остались без света. С вечера 9 февраля и весь день 10 февраля света нет на Хабарова, Северном переезде, в Таловом, Дуваново, Сидоровке, Соцгородке, Рабочем посёлке, в районе автовокзала. Помимо обрыва проводов, произошла остановка работы шести котельных. Также электричества нет у жителей Октябрьского района, в Майском, на улице Советской и десятках других улиц.Помимо света, у шахтинцев нет отопления. Люди греются кондиционерами, горячим чаем и пледами. Многие из горожан спали в одежде и под несколькими одеялами.Оперативно решить проблему не получится из-за отсутствия опоры линии электропередачи. Ее запросили из соседнего Новочеркасска.По предварительным оценкам, восстановление снабжения продлится до вечера.