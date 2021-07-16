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Более тысячи ростовчан остались без света из-за аварии

Более тысячи ростовчан остались без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону 1 100 жителей Северного района остались без света из-за аварии на линии электропередачи на улице Королева. Об этом сообщает горадминистрация.

В ростовском филиале «Донэнерго» прокомментировали, что неполадки устранят ориентировочно до полуночи 19 июля.

Скорее всего, аварийная ситуация произошла из-за перегрузки. Последние несколько дней в городе – 40-градусная жара. Люди массово пользуются кондиционерами и вентиляторами. По этой причине оборудование трансформаторных подстанций и линии электропередачи перегружаются, и возникают перебои в электроснабжении.

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