Житель Ростова требует от властей города ввести программу по высадке деревьев



Ростовчанин просит городскую администрацию всерьёз взяться за высадку деревьев. Пользователь с ником Виктор Иванов оставил соответствующую петицию на интернет-портале.



Мужчина пишет, что на протяжении последних нескольких лет с тротуаров города постоянно пропадают деревья. Их вырубают, чтобы построить магазины, парковки, проложить дороги.



- В Ростове-на-Дону ежегодно устраивают праздник древонасаждения. Всякий раз чиновники рапортуют: «высажено столько-то деревьев». Однако где эти деревья высажены? Где угодно, но не на городских улицах, - говорит автор петиции.



Деревья должны расти возле жилых домов, офисов, рядом со школами и детскими садами. Они смогут хоть немного защитить жителей города от выхлопных газов и прочих вредных веществ. Виктор также отметил, что зачастую вместо срубленных деревьев ставят новые молодые насаждения в кадках. Только, увы, нередко они засыхают и чахнут.



Ростовчанин предлагает разработать и реализовать комплексную программу высаживания деревьев на улицах города.



- Я предлагаю данной инициативой вернуть крупные высокие деревья с раскидистой кроной на тротуары Ростова-на-Дону. Везде, где это возможно.