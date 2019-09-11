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Житель Ростова требует от властей города ввести программу по высадке деревьев

Житель Ростова требует от властей города ввести программу по высадке деревьев
Ростовчанин просит городскую администрацию всерьёз взяться за высадку деревьев. Пользователь с ником Виктор Иванов оставил соответствующую петицию на интернет-портале.

Мужчина пишет, что на протяжении последних нескольких лет с тротуаров города постоянно пропадают деревья. Их вырубают, чтобы построить магазины, парковки, проложить дороги.

- В Ростове-на-Дону ежегодно устраивают праздник древонасаждения. Всякий раз чиновники рапортуют: «высажено столько-то деревьев». Однако где эти деревья высажены? Где угодно, но не на городских улицах, - говорит автор петиции.

Деревья должны расти возле жилых домов, офисов, рядом со школами и детскими садами. Они смогут хоть немного защитить жителей города от выхлопных газов и прочих вредных веществ. Виктор также отметил, что зачастую вместо срубленных деревьев ставят новые молодые насаждения в кадках. Только, увы, нередко они засыхают и чахнут.

Ростовчанин предлагает разработать и реализовать комплексную программу высаживания деревьев на улицах города.

- Я предлагаю данной инициативой вернуть крупные высокие деревья с раскидистой кроной на тротуары Ростова-на-Дону. Везде, где это возможно.

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